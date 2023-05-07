«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Премьер Словакии объявил об отставке

eduard

Премьер Словакии попросил президента Зузану Чапутову освободить его от обязанностей главы правительства. Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

Хегер, возглавляющий временное правительство Словакии, принял такое решение в связи с отставками министров. Ранее несколько министров его кабинета, включая главу МИД, направили соответствующее прошение.

Ожидается, что позднее в воскресенье Хегер встретится с Чапутовой. Президент страны теперь имеет право назначить нового премьера.

В середине декабря 2022 года парламент Словакии выразил недоверие коалиционному правительству Хегера. Президент Чапутова попросила Хегера оставаться на посту с ограниченными полномочиями до проведения новых выборов. Досрочные выборы были запланированы на 30 сентября 2023 года.

Теги:
Из этой рубрики
rafal istrebitel 667iioojj 03
Мир

В Румынии обвинили РФ в «агрессивном поведении» истребителя над Черным морем

2023/05/07, 16:12
eduard
Мир

Премьер Словакии объявил об отставке

2023/05/07, 15:52
siriya flag 5
Мир

Сирия вернулась в ЛАГ

2023/05/07, 15:32
gaz8
Мир

Италии понадобятся еще два года для полного отказа от газа из России

2023/05/07, 15:12
terroristy pkk1
Мир

Спецслужбы Турции нейтрализовали особо опасного террориста РПК на севере Ирака

2023/05/07, 14:52
falsh dengi
Мир

В США сенаторы-республиканцы против повышения потолка госдолга без реформ бюджета

2023/05/07, 14:31
raketa1 1
Мир

США запрашивали у Турции доступ к зенитным ракетным системам С-400

2023/05/07, 14:12
2023 01 11T150935Z 118920526 RC2FOY9O8K6V RTRMADP 3 UKRAINE CRISIS POLAND LITHUANIA pic4 zoom 1500x1500 25105
Мир

Зеленский рассказал, когда ВСУ будут готовы к контрнаступлению

2023/05/07, 11:57
359609173
Мир

Число пострадавших в результате землетрясений в Японии достигло 34

2023/05/07, 11:40