Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 194 тыс. человек

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За сутки украинские военные ликвидировали 660 российских солдат, общее число потерь с начала вторжения составляет уже 194 тыс. военных.

Как передает Генштаб ВСУ, общие боевые потери ВС РФ по состоянию на 7 мая ориентировочно составили:

— личного состава — около 194 430 (+660) человек ликвидировано;

— танков — 3723 (+6) ед.;

— боевых бронированных машин — 7248 (+10) ед.;

— артиллерийских систем — 3010 (+18) ед.;

— РСЗО — 554 (+2) ед.;

— средства ПВО — 306 (+0) ед.;

— самолетов — 308 (+0) ед.;

— вертолетов — 294 (+0) ед.;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2572 (+18) ед.;

— крылатые ракеты — 947 (+0) ед.;

— корабли /катера — 18 (+0) ед.;

— автомобильной техники и автоцистерн — 5952 (+16) ед.;

— специальная техника — 380 (+5) ед.