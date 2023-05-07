На крупнейших спутниках Урана нашли признаки наличия океанов

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Четыре крупнейших спутника Урана, вероятно, содержат слой океана между ядром и ледяной коркой.

К такому выводу пришли астрономы, повторно проанализировав данные космического корабля «Вояджер». Результаты исследования опубликованы в Journal of Geophysical Research: Planets.

Ученые проанализировали результаты облетов Урана «Вояджером-2» НАСА в 1980-х годах и наземных наблюдений. Авторы построили компьютерные модели с дополнительными данными NASA Galileo, Cassini, Dawn и New Horizons, включая результаты исследования других ледяных лун и малых планет Солнечной системы, таких как Энцелад, Плутон и его спутник Харон, а также Церера.

Оказалось, что недра спутников Урана достаточно изолированы, чтобы удерживать внутреннее тепло, необходимое для существования океана. Мантии Титании и Оберона способны выделять горячие флюиды, что, возможно, делает океаны достаточно теплыми для потенциальной обитаемости.

Также океаны могут существовать на спутнике Ариэль и Умриэль.