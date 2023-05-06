В СБУ отказались и подтверждать, и опровергать свою причастность к подрыву Прилепина

84 Просмотров

Служба безопасности Украины в ответ на запрос журналистов отказалась говорить о своей причастности или непричастности к покушению на Захара Прилепина.

«Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ к той или иной бавовне, которая случается с оккупантами и их приспешниками, — ответила пресс-служба СБУ на запрос издания «Украинская правда». — О том, кто стоит за тем или иным случаем – сможем говорить уже после нашей победы. Которая однозначно скоро наступит».

«Бавовна» — это игра слов, издевка украинцев над манерой российской прессы заменять слово «взрыв» эвфемизмом «хлопок». В украинском языке слово «бавовна» означает растение хлопок.