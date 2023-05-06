В Великобритании проходит церемония коронации Карла III (видео)

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В Вестминстерском аббатстве в субботу, 6 мая проходит церемония коронации Карла III в качестве короля Соединенного Королевства и других королевств Содружества. В ее результате Карл III, который формально вступил на престол 8 сентября 2022 года, станет не просто главой государства, но также помазанником Божьим и даст клятву защищать законы страны и Англиканскую церковь, верховным правителем которой он считается.

Несмотря на намечающийся дождь, в Лондоне на улицах, по которым должна проехать карета монарха и его супруги — герцогини Корнуолльской Камиллы, носящей титул королевы-консорт, собрались тысячи людей, многие из них держат британские флаги.

Безопасность церемонии обеспечивают в том числе и военнослужащие. Как передает британская медиакомпания BBC, на лондонский вокзал Ватерлоо из гарнизонов со всего королевства прибыли 5000 вооруженных военных, которых направили к Вестминстерскому мосту. Это самое масштабное перемещение военного персонала по британской железной дороге со времен похорон премьер-министра страны Уинстона Черчилля в 1965 году, сообщили в железнодорожной компании Network Rail.

Ожидается, что церемония коронации продлится около двух часов. На нее приглашены 2300 гостей из 203 стран, включая членов британской королевской семьи и около 100 глав государств. Среди прочих приглашения получили президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), президент Франции Эмманюэль Макрон, король Испании Филипп VI и королева Летиция, наследный принц Японии Акисино и наследная принцесса Японии Кико, а также первая леди США Джилл Байден. Как напоминает американский телеканал ABC, с момента получения независимости американской нации ни один президент США не посещал церемонию коронации британского монарха.

Президент России Владимир Путин и правитель Беларуси Александр Лукашенко на фоне продолжающейся войны в Украине приглашения на коронацию не получили. Между тем в числе гостей — сын Карла III Гарри, герцог Сассекский, который прибыл 5 мая в Лондон коммерческим рейсом из США.

По окончании церемонии Карл III и герцогиня Камилла отправятся в Букингемский дворец.

Коронация Карла III — 40-я по счету в Вестминстерском аббатстве с 1066 года. Карл III, носивший ранее титул принца Уэльского Чарльза, стал королем Великобритании и 14 других территорий в сентябре 2022 года, когда после 70 лет пребывания на троне скончалась его мать — королева Елизавета II.