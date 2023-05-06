Британская разведка: российское руководство напугано атакой дронов на Кремль и отменило торжества 9 мая

319 Просмотров

По всей России отменены парады и праздничные мероприятия по случаю дня победы из соображений безопасности, пишет британская разведка в своей традиционной ежедневной сводке.

В шести российских регионах и в оккупированном Крыму празднования отменены полностью, еще в 21 городе в других регионах страны не будет парада.

В Москве парад, скорее всего, состоится, но гораздо менее масштабный, чем обычно. Прием в Кремле после него, на который Владимир Путин обычно приглашает почетных гостей, военных и ветеранов, также отменен. В последний раз он проводился до пандемии в 2019 году.

Марша «Бессмертного полка» тоже не будет ни в Москве, ни во многих других городах России.

Атака дронов на Кремль всего за несколько дней до 9 мая показала, насколько уязвима Россия, и внушила опасения российскому руководству за свою безопасность в ходе массовых праздничных мероприятий, считают в министерстве обороны Великобритании.

Также не исключено, что, принимая решение об отмене торжеств, российские власти учитывали потенциальную вероятность протестов и других форм выражения народного недовольства по поводу войны в Украине.