Сын Сиявуша Аслана скончался от гепатита и цирроза печени

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Чингиз Сиявушоглу 27.04.2023 года по вызову с территории Насиминского района Баку был эвакуирован с улицы бригадой подведомственной TƏBIB Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи.

Об этом говорится в сообщении TƏBIB.

Ведомство отмечает, что ему были оказаны необходимые медицинские услуги в Клиническом медицинском центре, Объединенной городской больнице № 14, а также в Сабунчинском Медицинском центре.

Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, биологическая смерть наступила 29.04.2023.

У него диагностировали инфекционный гепатит, цирроз печени, асцит.

Тело было передано в Сабунчинское отделение Ассоциации судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

Отметим, что Чингиз Сиявушоглу является сыном Сиявуша Аслана.