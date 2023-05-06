Сын Сиявуша Аслана скончался от гепатита и цирроза печени

Чингиз Сиявушоглу 27.04.2023 года по вызову с территории Насиминского района Баку был эвакуирован с улицы бригадой подведомственной TƏBIB Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи.
Об этом говорится в сообщении TƏBIB.
Ведомство отмечает, что ему были оказаны необходимые медицинские услуги в Клиническом медицинском центре, Объединенной городской больнице № 14, а также в Сабунчинском Медицинском центре.
Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, биологическая смерть наступила 29.04.2023.
У него диагностировали инфекционный гепатит, цирроз печени, асцит.
Тело было передано в Сабунчинское отделение Ассоциации судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.
Отметим, что Чингиз Сиявушоглу является сыном Сиявуша Аслана.