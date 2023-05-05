Пашинян готов пойти под трибунал и на расстрел

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Армянский премьер Никол Пашинян выразил готовность пойти под трибунал, если этого захочет народ, и даже быть расстрелянным. Данная тема была поднята на встрече политика с общиной в Чехии.

Никол Пашинян пояснил, что власти сейчас рассматривают возможность создания в стране военного трибунала, который бы действовал как суд первой инстанции либо как Апелляционный.

После этого заявления у него спросили, насколько он сам готов принять статус подсудимого.

В ответ премьер напомнил, что после окончания Карабахской войны он сам предложил народу расстрелять его, если люди решат, что это справедливо.

И сейчас, указал глава правительства, если народ Армении решит пойти на эту меру, то он противиться не будет.

«Если хотите, то расстреливайте… Однозначно, согласен», — приводит «Вестник Кавказа» слова Никола Пашиняна.