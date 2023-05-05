«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Пашинян готов пойти под трибунал и на расстрел

pashin2 1 e1683305364378

Армянский премьер Никол Пашинян выразил готовность пойти под трибунал, если этого захочет народ, и даже быть расстрелянным. Данная тема была поднята на встрече политика с общиной в Чехии.

Никол Пашинян пояснил, что власти сейчас рассматривают возможность создания в стране военного трибунала, который бы действовал как суд первой инстанции либо как Апелляционный.

После этого заявления у него спросили, насколько он сам готов принять статус подсудимого.

В ответ премьер напомнил, что после окончания Карабахской войны он сам предложил народу расстрелять его, если люди решат, что это справедливо.

И сейчас, указал глава правительства, если народ Армении решит пойти на эту меру, то он противиться не будет.

«Если хотите, то расстреливайте… Однозначно, согласен», — приводит «Вестник Кавказа» слова Никола Пашиняна.

Теги:
Из этой рубрики
pashin15
Мир

«Пусть на нас не обижаются». Турция закрыла небо для самолета Пашиняна

2023/05/05, 22:33
kadurov2
Мир

Кадыров заявил о готовности чеченцев сменить «вагнеровцев» в Бахмуте

2023/05/05, 21:24
pashin2 1 e1683305364378
Мир

Пашинян готов пойти под трибунал и на расстрел

2023/05/05, 21:10
pashin16
Мир

Пашинян — карабахскому армянину: Это вы сдали земли

2023/05/05, 20:13
alievvucic
Мир

Президент Алиев выразил соболезнования Вучичу

2023/05/05, 19:43
ros ukr2
Мир

Россия и Украина обменялись телами погибших

2023/05/05, 18:02
Screenshot 136
Мир

Аналитики назвали следующую зону борьбы России и Запада

2023/05/05, 17:53
galleryh5r
Мир

Разработчик БПЛА: Атаковавшие Кремль дроны были запущены не из Украины, а из Подмосковья

2023/05/05, 17:41
karl 1
Мир

Великобритания потратит до $125 млн на коронацию Карла III

2023/05/05, 17:27