Разработчик БПЛА: Атаковавшие Кремль дроны были запущены не из Украины, а из Подмосковья

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Пытавшиеся совершить атаку на Кремль 3 мая беспилотники были запущены не из Украины, а максимум из Подмосковья, о чем свидетельствуют их размер и вероятное отсутствие боевой части. Об этом заявил The Insider генеральный директор компании «Авиановации», разработчик беспилотных летательных аппаратов Сергей Товкач. По его словам, БПЛА управлялись вручную и могли использовать запретные частоты.

«БПЛА ниоткуда особо не прилетали, их запускали максимум откуда-то из Подмосковья. Об этом свидетельствуют две вещи: во-первых, размер дронов — они в силу размеров не могли прилететь из Украины; во-вторых — заряд. Заряда у них не было, было что-то, сделанное из пиротехники. Это не была мина, это не был боеприпас, который мог бы нанести какой-то ущерб. Это то, что можно сварганить из подручных средств в России.

Соответственно, скорее всего, оператор был удаленный, для украинцев это уже давно не секрет, как применять дроны, управляемые удаленно. Оператор где-то сидит, через Starlink идет ретранслятор, либо Starlink установлен на дроне, если это тяжелый дрон.

Товкач считает, что системы РЭБ в центре Москвы позволили беспилотникам долететь до Кремля потому, что заглушить их крайне сложно в том случае, если используются ретрансляторы и нестандартные частоты.