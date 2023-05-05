Президент Чехии подарил Зеленскому пистолет (фото)

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Президент Чехии Петр Павел подарил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому самозарядный пистолет CZ 75.

Об этом чешский лидер сообщил в своем Twitter.

«В знак уважения к героизму я вручил Владимиру Зеленскому легендарный CZ 75, серийный номер 22», — написал Павел. К публикации он прикрепил фотографию пистолета.

Чешский президент пояснил, что этот образец оружия — издание ордена Белого льва (высшая государственная награда Чехии). В марте прошлого года предшественник Павла Милош Земан решил вручить эту награду Зеленскому.

Павел подарил украинскому президенту пистолет с инкрустацией и украшенной рукояткой. В подарочной коробке, где он лежит, размещена металлическая табличка.