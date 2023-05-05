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Орбан: В войне в Украине заинтересован Джордж Сорос

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что в продолжении украинского конфликта заинтересованы производители оружия, спекулянты, а также представители западной элиты, такие как американский миллиардер Джордж Сорос. Об этом он сказал в эфире радио Kossuth.

По его словам, фирмы-производители оружия сейчас процветают, об этом в том числе свидетельствуют биржевые показатели. Также в выигрыше спекулянты и контрабандисты.

Орбан добавил, что крупные западные экономические круги, в том числе Джордж Сорос, всегда мечтали установить свой контроль в Украине и получить доступ к природным ресурсам России.

Премьер также рассказал, что хорошо помнит, как в 1990-е США и их союзники хотели инвестироваться в российское производство и таким образом на бизнес-основе приобрести природные ресурсы России, однако приход президента Владимира Путина положил этому конец.

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