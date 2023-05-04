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Шентоп напомнил Симоняну о необходимости нормализовать отношения с Азербайджаном

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Спикер парламента Армении Ален Симонян в Анкаре провел встречу с турецким коллегой Мустафой Шентопом, обсудив ряд ключевых проблем, в том числе закрытие турецкого воздушного пространства для армянских авиакомпаний. Встреча состоялась в рамках саммита Организации черноморского экономического сотрудничества.

Как сообщили в пресс-службе НС Армении, Симонян на встрече выразил надежду, что встреча позволит решить вопрос авиаперевозок в позитивном ключе. Шентоп в ответ заявил, что для турецкой стороны открытие мемориала «Немезис» в Ереване является болезненным и чувствительным вопросом.

По словам главы армянского парламента, Ереван придает особую важность открытию армяно-турецкой границы для граждан третьих стран. Он выразил сожаление за то, что ему не удалось пересечь границу с дипломатическим паспортом для участия в саммите в Анкаре.

«Несмотря на разницу позиций Армении и Турции по ряду вопросов, мы надеется, что встреча послужит целям установления диалога парламентов двух стран и обеспечению его продолжительности», — сказал Симонян.

Его турецкий коллега в свою очередь заверил, что Турция стремится к нормализации отношений с Арменией. Он также упомянул фактор Азербайджана, добавив, что нормализация армяно-азербайджанских отношений принесет пользу сторонам и региону.

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