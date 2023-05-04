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Пашинян обрушился на ОДКБ с обвинениями

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Мы считаем, что ОДКБ не смогла выполнить те обязательства, которые она имеет перед Арменией. Об этом во время обсуждения в Центре трансатлантических отношений в Праге 4 мая заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, есть сложности в отношениях с ОДКБ.

«В прошлом году мы не смогли  прийти к консенсусу с ОДКБ. Мы заявили о своей позицию и наше недовольство Организации. Мы откровенны и прозрачны, и это создает дополнительные сложности», – подчеркнул Пашинян, которого цитирует news.am.

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