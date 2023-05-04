В ОИС поддержали открытие КПП на Лачинской дороге

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Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) одобряет законное решение Азербайджана о создании контрольно-пропускного пункта на своей суверенной территории в соответствии с международными правовыми принципами и нормами, принятое в ответ на угрозы безопасности.

Данное заявление приводится в сообщении Генерального секретариата организации.

В заявлении отмечается: «Генеральный секретариат, ссылаясь на соглашение о прекращении всех военных действий и другие положения, отраженные в трехстороннем Заявлении, подписанном 10 ноября 2020 года между Азербайджаном, Арменией и Российской Федерацией, призывает Армению к уважительному отношению к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана».

В соответствии с трехсторонним Заявлением Азербайджан несет ответственность за обеспечение безопасного передвижения по дороге Лачин-Ханкенди граждан, транспортных средств и грузов, подчеркивается в документе.

Генеральный секретариат признает, что обеспечение пограничной безопасности входит в полномочия Азербайджанского правительства и является необходимым условием национальной безопасности, государственного суверенитета и верховенства закона.

«На 49-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС в городе Нуакшот Исламской Республики Мавритания и на других сессиях Генеральный секретариат еще раз озвучил призыв к нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и признанных на международном уровне границ», – говорится в заявлении.