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В Анкаре российский делегат напал на украинца и отнял у него флаг (видео)

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В кулуарах саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре (Турция) 4 мая возникла потасовка из-за попытки одного из российских участников мероприятия отобрать украинский флаг у делегации Верховной Рады Украины.

Кадры драки обнародовал нардеп от «Слуги народа» Александр Мариковский, который помогал вернуть отобранный россиянином флаг.

«Лапы прочь от нашего флага, лапы прочь от Украины, русская паскуда!» – подписал он видео.

Внимание! Ненормативная лексика.

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