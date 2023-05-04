В Анкаре российский делегат напал на украинца и отнял у него флаг (видео)

492 Просмотров В кулуарах саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре (Турция) 4 мая возникла потасовка из-за попытки одного из российских участников мероприятия отобрать украинский флаг у делегации Верховной Рады Украины. Кадры драки обнародовал нардеп от «Слуги народа» Александр Мариковский, который помогал вернуть отобранный россиянином флаг. «Лапы прочь от нашего флага, лапы прочь от Украины, русская паскуда!» – подписал он видео. Внимание! Ненормативная лексика.

