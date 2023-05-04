Зеленский: получение F-16 — такой же сложный вопрос, как и вступление Украины в НАТО

99 Просмотров

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Гааге заявил, что получение истребителей F-16 Украиной является таким же сложным вопросом, как и вступление страны в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы все можем долго об этом говорить, но мы понимаем, что F-16 начинается с обучения, и их могут предоставить страны, которые имеют такие площадки. Те, которые имеют на вооружении F-16. Но это такой сложный вопрос, такой же, как и консолидация стран относительно нашего будущего в Евросоюзе, нашего будущего в НАТО», — пояснил Зеленский.

Зеленский выразил надежду, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат истребители F-16 после начала контрнаступления.