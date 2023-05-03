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Медведев настаивает на убийстве Зеленского

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на ночную атаку БПЛА на Кремль. Произошедшее политик назвал «терактом» и отметил, что никаких вариантов, кроме физического устранения украинского президента Владимира Зеленского, у российской стороны не осталось.

«Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдётся какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Дёница», — написал Медведев в «Телеграме».

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