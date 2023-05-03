Пашинян признал, что его «обрадует подписание какого-нибудь документа» с Азербайджаном в Кишиневе

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Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что будет рад, если удастся подписать с Азербайджаном какой-нибудь документ в Кишиневе.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна, находясь с визитом в Ереване, заявила, что Париж надеется на проведение диалога Армении и Азербайджана на высоком уровне в июне в Кишиневе. Между тем, министры иностранных дел Армении и Азербайджана – Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов – уже несколько дней проводят переговоры в Вашингтоне, уточняет «Спутник».

Как отметил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте Армении, в столице США обсуждается все то, о чем он говорил с трибуны парламента. На столе переговоров лежит документ, с которым премьер предлагал ознакомиться и представителям оппозиции, но те отказались.

Депутат от оппозиционной фракции «Айастан» Гегам Манукян спросил, возможно ли подписание какого-либо документа, проекта решения (наподобие Пражского) в Кишиневе.

«Если это случится, то я буду очень рад. Как я уже говорил, если на столе появится документ, и мы будем думать о том, подписывать его или нет, то это станет хорошей новостью, а не плохой. Сейчас я воздержусь от комментариев, поскольку там идут обсуждения, и мои заявления могут повлиять на ход переговоров», – пояснил премьер.

По словам Пашиняна, он дал поручение вести переговоры свободно, но в рамках публично озвученной политической линии властей. При этом, переговорщики должны помнить, что документ будет подписывать сам глава правительства.

С другой стороны, переговоры – это живой процесс, и всегда могут появиться новые компоненты и новые идеи, заметил премьер.

«Нет ни одного гражданина Армении, у которого была бы нехватка информации, я обо всем говорил публично. Даже если вы прочитаете текст, то ничего нового не найдете, там нет ничего удивительного. Но можете и ознакомиться с ним», – сказал глава правительства, обращаясь к Манукяну.

Вместе с тем, Пашинян добавил, что не может дать четких ответов по поводу формулировок и содержания текста, поскольку переговорный процесс продолжается. После завершения переговоров он сможет ответить на все вопросы.

Что касается участия вице-спикера парламента Рубена Рубиняна (спецпредставителя по урегулированию отношений с Турцией) в переговорах в Вашингтоне, то решение о его отправке принял сам Пашинян.

Отметим, что в столице Молдовы 1 июня 2023 г. запланирована встреча Европейского политического сообщества, в которой примут участие лидеры 47 стран, а также руководство ЕС. Официально армянская сторона о намерении принять участие в мероприятии не заявляла.