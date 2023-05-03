«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Политика

Пашинян признал, что его «обрадует подписание какого-нибудь документа» с Азербайджаном в Кишиневе

pashin2 e1683128205687

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что будет рад, если удастся подписать с Азербайджаном какой-нибудь документ в Кишиневе.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна, находясь с визитом в Ереване, заявила, что Париж надеется на проведение диалога Армении и Азербайджана на высоком уровне в июне в Кишиневе. Между тем, министры иностранных дел Армении и Азербайджана – Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов – уже несколько дней проводят переговоры в Вашингтоне, уточняет «Спутник».

Как отметил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте Армении, в столице США обсуждается все то, о чем он говорил с трибуны парламента. На столе переговоров лежит документ, с которым премьер предлагал ознакомиться и представителям оппозиции, но те отказались.

Депутат от оппозиционной фракции «Айастан» Гегам Манукян спросил, возможно ли подписание какого-либо документа, проекта решения (наподобие Пражского) в Кишиневе.

«Если это случится, то я буду очень рад. Как я уже говорил, если на столе появится документ, и мы будем думать о том, подписывать его или нет, то это станет хорошей новостью, а не плохой. Сейчас я воздержусь от комментариев, поскольку там идут обсуждения, и мои заявления могут повлиять на ход переговоров», – пояснил премьер.

По словам Пашиняна, он дал поручение вести переговоры свободно, но в рамках публично озвученной политической линии властей. При этом, переговорщики должны помнить, что документ будет подписывать сам глава правительства.

С другой стороны, переговоры – это живой процесс, и всегда могут появиться новые компоненты и новые идеи, заметил премьер.

«Нет ни одного гражданина Армении, у которого была бы нехватка информации, я обо всем говорил публично. Даже если вы прочитаете текст, то ничего нового не найдете, там нет ничего удивительного. Но можете и ознакомиться с ним», – сказал глава правительства, обращаясь к Манукяну.

Вместе с тем, Пашинян добавил, что не может дать четких ответов по поводу формулировок и содержания текста, поскольку переговорный процесс продолжается. После завершения переговоров он сможет ответить на все вопросы.

Что касается участия вице-спикера парламента Рубена Рубиняна (спецпредставителя по урегулированию отношений с Турцией) в переговорах в Вашингтоне, то решение о его отправке принял сам Пашинян.

Отметим, что в столице Молдовы 1 июня 2023 г. запланирована встреча Европейского политического сообщества, в которой примут участие лидеры 47 стран, а также руководство ЕС. Официально армянская сторона о намерении принять участие в мероприятии не заявляла.

Теги:
Из этой рубрики
usa aze
Политика

Президент Алиев назвал «впечатляющей» повестку дня отношений США-Азербайджан

2023/05/03, 23:01
alievvshushe10
Политика

Лидер Азербайджана отметил высокий уровень взаимопонимания между Баку и Тбилиси

2023/05/03, 22:22
alievvshushe9
Политика

Президент Алиев предупредил Иран: Язык угроз и террора с Азербайджаном не работает

2023/05/03, 22:12
pashin7
Политика

Пашинян призвал констатировать отказ от территориальных претензий к соседям

2023/05/03, 22:10
pashin6
Политика

Пашинян: Закрытие дорог — больше наши проблемы, нежели тех, кто закрывает

2023/05/03, 21:15
alievvshushe7
Политика

Президент Алиев: Мы ожидали от Ирана большего в вопросе поддержки целостности Азербайджана

2023/05/03, 21:01
pashin4 e1683129090869
Политика

Ереван не отклонял предложения Москвы по переговорам с Баку, заявил Пашинян

2023/05/03, 20:47
salliv4
Политика

Салливан констатировал заинтересованность США в мире и стабильности на Южном Кавказе

2023/05/03, 19:50
pashin2 e1683128205687
Политика

Пашинян признал, что его «обрадует подписание какого-нибудь документа» с Азербайджаном в Кишиневе

2023/05/03, 19:36