Финляндия отказала Зеленскому в истребителях

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Власти Финляндии не имеют возможности передать Киеву свои истребители Hornet, несмотря на планы по обновлению боевых самолетов, заявил финский президент Саули Ниинисте на пресс-конференции по итогам переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Хельсинки, пишет «Европейская правда». По его словам, финская сторона готова отдать технику лишь после получения новых самолетов.

«Мы сейчас заменяем свои истребители на F-35. Это огромные расходы для небольшой страны. Но мы делаем это, потому что считаем, что нам нужна сильная защита. Именно поэтому мы не можем отдать Hornet, пока не получим новые самолеты. И, к сожалению, к тому времени Hornet фактически уже будут небоеспособны», — пояснил Ниинисте.

Как указал президент Финляндии, дискуссии о передаче западных истребителей Украине в основном касаются самолетов F-16, которыми страна не располагает. Он также добавил, что Хельсинки использует уже достаточно старые Hornet F-18.

«Вы должны иметь в виду, что в Европе немного стран имеют такие самолеты и самих самолетов также немного. Вопрос в том, целесообразно ли создавать много различных сервисных структур», — подчеркнул Ниинисте.