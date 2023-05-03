На Trendyol теперь можно заказывать на азербайджанский адрес

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С сегодняшнего дня азербайджанским пользователям будет предложена новая опция при входе на популярный турецкий торговый сайт Trendyol.

«Теперь вы можете получать заказы Trendyol на азербайджанский адрес», говорится на главной странице сайта.

Теперь граждане могут зарегистрироваться с азербайджанским номером и отслеживать заказ на сайте Trendyol. При этом клиент может получить товар напрямую, указав свой домашний адрес вместо адреса транспортной компании.

Следует отметить, что до сих пор у Trendyol не было прямой службы доставки в Азербайджан.