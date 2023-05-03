«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

3 мая — Всемирный день свободы печати

vsemirniydensvobodipecati

В 1993 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы печати (World Press Freedom Day). Данное решение явилось результатом работы Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая в резолюции 1991 года «О содействии обеспечению свободы печати в мире» признала, что свободная, плюралистическая и независимая печать является необходимым компонентом любого демократического общества.

Эта дата была выбрана в ознаменование Виндхукской декларации по содействию обеспечения независимости и плюрализма африканской печати, принятой 3 мая 1991 года на семинаре по содействию обеспечения независимости и плюрализма африканской печати, организованном ЮНЕСКО и Организацией Объединенных Наций в Виндхуке (Намибия).

Всемирный день свободы печати является ежегодным напоминанием международному сообществу о том, что свобода печати и свобода выражения мнений являются основными правами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека.

Всемирный день свободы печати предоставляет международному сообществу возможность отдать дань памяти профессиональным работникам средств массовой информации, которые погибли при исполнении своих обязанностей.

Теги:
Из этой рубрики
koen
Мир

Глава МИД Израиля: Иран угрожает Ближнему Востоку и западному миру

2023/05/03, 01:00
polsha
Мир

Польша может потребовать от России выплаты репараций

2023/05/03, 00:45
dalaylama
Мир

Далай-лама дал рекомендации по прекращению войн

2023/05/03, 00:31
danilov6
Мир

Данилов рассказал, как Украина собирается освобождать Крым

2023/05/03, 00:16
vsemirniydensvobodipecati
Мир

3 мая — Всемирный день свободы печати

2023/05/03, 00:02
blinken8
Мир

Блинкен раскрыл сроки украинского контрнаступления

2023/05/02, 23:25
diversia e1683051346861
Мир

В Брянской области неизвестные подорвали поезд (фото, видео)

2023/05/02, 22:16
756260779772000
Мир

Прощание с Юдашкиным пройдет 6 мая (обновлено)

2023/05/02, 18:43
kazaxstan
Мир

Казахстан не позволит использовать свою территорию для обхода антироссийских санкций

2023/05/02, 18:30