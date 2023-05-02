Почему Польша запретила поставки украинского зерна

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Польша вводила запрет на импорт украинского зерна, так как правящая партия «Право и справедливость» не хочет оттолкнуть избирателей перед осенними парламентскими выборами. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на местного чиновника.

В материале сказано, что правительства стран Восточной Европы поставили под угрозу важнейший экономический «спасательный круг» для Украины.

Как отмечается, польские власти хотели сделать так, чтобы поддержка Киева Варшавой не оттолкнула избирателей, и поэтому вводили запрет на импорт украинского зерна.