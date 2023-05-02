Почему Польша запретила поставки украинского зерна

Польша вводила запрет на импорт украинского зерна, так как правящая партия «Право и справедливость» не хочет оттолкнуть избирателей перед осенними парламентскими выборами. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на местного чиновника.
В материале сказано, что правительства стран Восточной Европы поставили под угрозу важнейший экономический «спасательный круг» для Украины.
Как отмечается, польские власти хотели сделать так, чтобы поддержка Киева Варшавой не оттолкнула избирателей, и поэтому вводили запрет на импорт украинского зерна.