Джек Ма получил должность приглашённого профессора в колледже

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В колледже при Университете Токио приглашённым профессором назначили китайского миллиардера, основателя компании по интернет-торговле Alibaba и торговой площадки AliЕxpress Джека Ма. Об этом сообщила пресс-служба образовательного учреждения.

Уточняется, что контракт с бизнесменом заключили до октября 2023 года. Возможно, он будет продлён. В вузе рассчитывают, что Ма будет делиться со студентами своим опытом и знаниями в сферах бизнеса, инноваций и корпоративного управления.

«Мы ожидаем, что приглашённый профессор Ма будет предоставлять консультации и поддержку по важным темам исследований Токийского колледжа, проводить совместные исследования с Токийским университетом, особенно в области устойчивого сельского хозяйства и производства продуктов питания», — сказано в сообщении.