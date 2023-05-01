СБ ООН возглавила Швейцария

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Швейцария в мае впервые в своей истории возглавила Совет безопасности ООН, сменив на месте председателя Россию.

«Одномесячное председательство Швейцарии позволит ей выдвинуть на первый план свои тематические приоритеты построения прочного мира и защиты гражданского населения и придать импульс работе Совета Безопасности», — указывается в заявлении Министерства иностранных дел Швейцарии, посвященному началу председательства.

Отмечается, что Швейцария в ходе своего председательства планирует провести ряд мероприятий, связанных с ее внешнеполитическими приоритетами.