Трамп осмотрит в Шотландии свои отели и поля для гольфа

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Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прибыл в Шотландию. Бывший американский лидер планирует посетить несколько принадлежащих ему отелей и полей для гольфа, сообщает телеканал Sky News.

Канал отмечает, что поездка в Великобританию состоялась после того, как Трампу предъявили обвинения в попытке изнасилования. Бывший президент США в аэропорту Абердина заявил, что «прекрасно вернуться домой». Его мать Мэри Энн Трамп родилась в Шотландии. Ранее Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что собирается посетить Шотландию и Ирландию, чтобы осмотреть его «великолепные владения».