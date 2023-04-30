Президент Литвы исключил возможность присоединения Украины к НАТО во время конфликта

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Обсуждение вероятного присоединения Украины к НАТО будет одной из самых сложных тем саммита альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом в опубликованном в воскресенье интервью итальянской газете La Repubblica сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

«Скажу откровенно, это будет самый сложный вопрос, с которым придется иметь дело в Вильнюсе. Литва настаивает на амбициозной повестке, но некоторые страны все еще не решаются послать Владимиру Зеленскому сильные сигналы по этой теме», — сказал он.

Науседа отверг идею вероятного вступления Киева в альянс до окончания конфликта. «Это было бы слишком сложно. Мы знаем об этом, и сами украинцы знают об этом. Мы должны перейти к практической фазе, определить этапы и формулы, как действовать после» окончания конфликта, добавил президент Литвы. Он выразил надежду, что на саммите будет определена дорожная карта присоединения Украины.