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Меркель признала свою вину в расколе общества в Германии

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Ангела Меркель признала, что некоторые ее решения на посту канцлера Германии приводили к расколу в обществе. Об этом она заявила в субботу в интервью газете Die Zeit.

«Мне приходилось сталкиваться с ситуациями в политике, которые привели к расхождению во мнениях в Германии», — сказала Меркель. В качестве примера она назвала свое решение не закрывать границы для сирийских беженцев во время миграционного кризиса в Европе 2015 года. Экс-глава правительства признала, что это привело к противоречиям. «Но именно поэтому я не могу отменить решения, которые я приняла из соображений гуманности», — добавила она.

Говоря о ситуации в Украине, Меркель выступила в поддержку открытого диалога ради скорейшего урегулирования конфликта. «Для меня было важно, или я всегда так старалась, чтобы мы не слишком сужали кругозор», — сказала она. Экс-канцлер рекомендовала не спешить с негативной реакцией, если кто-то вроде бывшего главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера предлагает подумать о том, что в какой-то момент потребуются переговоры.

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