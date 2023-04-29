Зеленский: Украина разбила настойчивость России

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Российские войска уже изменили тактику и думают об обороне оккупированных территорий. Украинские силы хотят перехватить инициативу, что уже свидетельствует о другой волне войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время интервью для представителей финских, шведских, датских и норвежских СМИ.

«Сказать, что россияне сразу побегут после нашего контрнаступления? Хотелось бы. Чтобы меньше было жертв среди них. В любом случае мы должны понимать, что российские войска с каждым днем уменьшаются. То, что они набирают каких-то людей воевать — это не о войсках, это об их народе», — заявил Зеленский.

По его словам, российская армия демотивирована, и, хотя некоторые группы российских военнослужащих желают воевать, они все равно теряют мотивацию ежедневно.

«Мы слышим и видим, как они боятся нас. Мы слышим, как они не хотят воевать. Они боятся, что, если будут бежать, — их расстреляет их руководство…», — сказал Зеленский.

Как подчеркнул украинский лидер, российские войска будут ежедневно становиться слабее, что в свою очередь усилит шансы украинской армии.

«Они уже изменили тактику. Они уже думают об обороне оккупированных ими территорий. Это уже другая волна этой войны, она не проста и для нас. Их настойчивость на поле боя, которая была в начале, разбита нашими силами. И сегодня они окапываются, делают оборонные рубежи и т.д. Это (освобождение территорий) будет сложно для нас, очень непросто. Но это уже вторая часть, в которой мы собираемся забрать инициативу в этой войне», — подчеркнул президент.