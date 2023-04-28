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В TƏBİB исключают проблемы с корью в Азербайджане

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В настоящее время эпидемиологическая ситуация в связи с корью в нашей стране стабильная.

Об этом сказала руководитель департамента развития медицинской службы TƏBİB Ягут Гараева в «Совете TƏBİB» на официальной странице структуры в Facebook.

«В последнее время мы получаем информацию в связи с распространением кори из некоторых стран, в частности соседней России. Эксперты связывают это со снижением динамики вакцинации COVID-19. Есть страны, в которых вакцинация труднодоступна, возможности ограничены, дети не прививаются. Однако в Азербайджане таких проблем нет, и вакцины доступны. Инфекционные заболевания не знают границ, и мы не должны ждать распространения болезни. Наша цель заключается в просвещении родителей для того, чтобы они вакцинировали своих детей».

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