ISW: Россияне перебросили в Бахмут подразделения с Запорожской области

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В последние несколько дней российские оккупанты не добились каких-либо успехов в Бахмуте или вокруг него.

Об этом говорится в свежей сводке Института изучения войны (ISW). Как отметили аналитики, ВСУ успешно отражали атаки россиян в районах Орехово, Богдановки и Ивановского вблизи Бахмута.

При этом в Институте опровергли заявления россиян о том, что «вагнеровцы» якобы достигли главного въезда в Бахмут со стороны Хромово и перерезали основной, но не последний украинский логистический путь в город.

«ISW не может подтвердить это заявление», — подчеркнули аналитики.

В Институте отметили, что российские военные могли перебросить подразделения Восточного военного округа (ВВО) для усиления ЧВК «Вагнер» на бахмутском направлении.

Также аналитики ISW обратили внимание на информацию о том, что на Бахмутском направлении уже месяц действует российская 305-я артиллерийская бригада (5-я общевойсковая армия Восточного военного округа, ВВО), что является первым упоминанием о присутствии ВВО под Бахмутом.

«Подразделения 5-й общевойсковой армии недавно действовали вдоль линии фронта в Запорожской области, а другие подразделения ВВО понесли большие потери под Угледаром в западной части Донецкой области», — пояснили аналитики.