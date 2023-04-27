Около тысячи армянских фур застряли на границе Грузии с Россией

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Из-за технических проблем на КПП «Верхний Ларс» около тысячи армянских грузовиков стоят в Грузии в очереди на пересечение границы с РФ, сообщил «Спутнику» таможенный атташе посольства РА в России Ваан Акопян.

«Проблема есть, но она техническая, а не политическая. Известно, что с 13 марта по 23 мая на КПП «Верхний Ларс» проводятся работы по переоснащению, из-за этого из 11 полос для грузовиков действуют 6. В результате пропускная способность в направлении РФ снизилась с 450 до 250-350 грузовиков в день», — добавил Ваан Акопян.