В Молдове будут штрафовать за ношение Георгиевской ленты на День Победы

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Власти Молдовы будут штрафовать граждан, каким-либо образом демонстрирующих Георгиевскую ленту 9 мая, заявил премьер-министр республики Дорин Речан. Его слова передает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

По его словам, сейчас Министерство внутренних дел (МВД) страны готовит регламенты и скоро точно объявит, как будет санкционировать тех, кто будет показывать ленту.

«Эти символы запрещены, их использование будет санкционировано», — сказал он, анонсировав пресс-конференцию, на которой гражданам Молдовы объявят штрафы за ношение Георгиевской ленты.