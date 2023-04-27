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МИД: Это противоречит обязательствам, взятым Арменией в Праге и Сочи

pashinyan

Мы категорически отвергаем абсурдные заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанные им во время выступления на заседании правительства 27 апреля относительно создания контрольно-пропускного пункта на азербайджано-армянской границе. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

«Любое вмешательство Армении в создание Азербайджаном пограничного контрольно-пропускного пункта на своей суверенной территории, то есть во внутреннее дело нашей страны, является посягательством на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и противоречит обязательствам, взятым Арменией в Праге и Сочи, а также всем нормам и принципам международного права. Подобные заявления Армении не только не способствуют миру и стабильности в регионе, но и направлены на преднамеренное нагнетание напряженности», — заявили в министерстве.

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