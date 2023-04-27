Камандар Насибов о деле Човдарова: У протеста генпрокуратуры нет перспективы

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У протеста Генеральной прокуратуры относительно необоснованности и незаконности решения суда об освобождении от конфискации имущества бывшего начальника упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Акифа Човдарова на 13 миллионов, возвращенного родственникам, и на 161 тысячу манатов, возвращенного экс-начальнику 1-го управления, полковнику МНБ Салиму Мамедову, нет перспективы. Об этом в интервью Minval.az заявил известный адвокат Камандар Насибов, который представляет интересы Акифа Човдарова.

Напомним, на днях Верховный суд рассмотрел протест прокурора и жалобу заинтересованного лица на решение об освобождении от конфискации имущества Човдарова и Мамедова. Суд пришел к выводу, что имущество было приобретено за счет доходов, полученных преступным путем и на этом основании протест был удовлетворен. Дело возвращено в Бакинский апелляционный суд для пересмотра в части, связанной с имуществом.

29 декабря 2022 года Бакинский апелляционный суд принял ошеломительное постановление о возвращении близким родственникам Човдарова недвижимости на сумму 30 млн манатов, конфискованной в связи с его уголовным делом и ранее «Минвал» об этом сообщал. От конфискации было также освобождено имущество Салима Мамедова.

Громкие аресты были произведены в конце 2015 года: вместе с Човдаровым и Мамедовым перед судом также предстали бывший начальник 2-го управления МНБ Акиф Алиев и бывший начальник 3-го управления МНБ Орхан Османов.

Човдаров и Мамедов обвинялись по статьям 145.3 (незаконное лишение свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 179.3.1, 179.3.2 (групповое присвоение или растрата в крупном размере), 181.3.1, 181.3.2 (групповой разбой), 182.3.1, 182.3.2 (групповое вымогательство), 228.4 (незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе холодного метательного оружия), 302.1, 302.2 (незаконное осуществление оперативно-розыскных мероприятий, повлекшее нарушение прав и охраняемых законом интересов лиц, те же деяния, совершенные с использованием технических средств, предназначенных для тайного получения информации), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки группой лиц по сговору, неоднократно, в крупном размере, с применением угроз), 313 (служебный подлог), 341.2.1, 341.2.2, 341.2.3 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные группой лиц, с применением оружия, повлекшие тяжкие последствия) Уголовного кодекса АР.

Судебный процесс длился ровно год. 30 октября 2017 года Бакинский военный суд приговорил А.Човдарова к 12 годам лишения свободы, С.Мамедова — к 11, А.Алиева и О.Османова – к пяти годам.

Для обеспечения возмещения причиненного ущерба потерпевшим, на имущество Човдарова, Мамедова, Алиева и Османова был наложен арест в общей сложности на 33 миллиона 466 тысяч манатов, в том числе на торговые и сервисные объекты стоимостью 8,967 миллиона манатов, котельные, рыболовные хозяйства, другую недвижимость и земельные участки, квартиры, частные дома, транспортные средства на 24 миллиона 445 тысяч манатов и ювелирные изделия на 37 тысяч манатов.

Однако распоряжением президента Ильхама Алиева о помиловании, подписанным в 2020 году, А.Човдаров, а в 2022 году — С.Мамедов были освобождены.

В декабре 2021 года ВС вынес вернул дело в Бакинский апелляционный суд на повторное рассмотрение. Таким образом апелляционный суд удовлетворил жалобы сына Човдарова — Руслана Човдарова, супруги Ибадет Човдаровой, дочерей Гюнай Амирджановой и Аиды Гадымовой и вернул им имущество.

Список возвращенного имущества:

Фруктово-овощной рынок по адресу: улица Нахчыванского, Низаминский район Баку (стоимость 8 100 000 ман.); земельный участок в поселке Баладжары площадью 560 кв м (95 000 ман.); участок в Баладжары (0,06 га, 300 000 ман.); нежилой объект площадью 250 кв м на Хиябани, 5, в Ясамальском районе (231 500 ман.); квартира № 179 (147,4 кв м) в здании по улице Мухаммеда Хади, в Хатаинском районе (125 000 ман.); квартира № 38 в доме № 65 на проспекте Бюльбюля (483 000 ман.); участок в Новханы площадью 0,1073 га (86 000 ман.); участок в Новханы площадью 0,0886 га (71 000 ман.); участок 0,18 га в дачном доме № 1276 в Новханы и частный дом площадью 222,31 кв м (808 000 ман.); участок с домом в Новханы (0,11 га и 241,9 кв м, 700 000 ман.); земля в поселке Сарай (15 га, 60 000 ман.); земля в поселке Сарай (0,6754 га, 203 000 ман.); земля в Сараи (0,17 га, 59 500 ман.); земля в селе Гызылгашма Хызинского района (2 га, 400 000 ман.); два участка в селе Нохургышлаг Габалинского района (0,075 га, 30 000 ман.); участок в селе Нагарахана Шамахинского района (0,13739 га) и три строения площадью 250,1 кв м, 264,6 кв м, 250,1 кв м, и два подсобных помещения площадью 69,4 кв м, 117,3 кв м (750 000 ман.), участки в Масазыре вместе со строениями (2,675 га, 3,0 га, 0,0275 га, 0,3238 га, 0,0828 га, 3,12 га 0,0821 га) — ( 4 310 000 ман.), там же здание на наделе в 0,2 га (2 470 000 ман.); земля в селе Йени Шихымлы Кюрдамирского района (2,5 га, 1 800 ман.); земля в селе Гурдбайрам Кюрдамирского района (100 га, 60 000 ман.); водоемы и помещения в селе Моллакенд Кюрдамирского района на участке в 69 га (646 000 ман.); в местности «Эршали» Kюрдамирского района на участке площадью 100 га строения в 93,1 кв м, 24 000 гранатовых кустов (208 600 ман.); гаражи в Насиминском районе (23 кв м, 24,6 кв м, 18,60 кв м, 13,8 кв м, 16,0 кв м, стоимость 96 000 ман.); 6-этажный дом № 10 в 7-ом микрорайоне, на улице Внешней кольцевой (4941 кв м, 3 178 000 ман.); нежилое 7-этажное здание на улице Джавадхана,62, в Насиминском районе (4 500 000 ман.); квартира № 142 в доме 143, на улице Адиля Мамедова (145 000 ман.).

— Почему вы думаете, что у протеста прокуратуры нет перспективы?

— Потому что дело шито белыми нитками, нет у следствия доказательств. Они изначально выступали за то, чтобы конфискованное имущество было передано государству. Сегодня же они пишут в протесте, что неправильно передавать государству, потому что в этом случае невозможно будет возместить ущерб пострадавшим.

— Действительно, с каких денег они должны возместить ущерб пострадавшим?

— Это — раз. Во-вторых, прокуратура потребовала отменить решение по части возвращенного родственникам Човдарова имущества, то есть опротестовали часть наименований из перечисленной вами недвижимости. По какой причине, неясно. В протесте нет никаких обоснований, нет критериев, по которым они считают то или иное имущество законным или наоборот.

По делу не были допрошены люди, кому принадлежит это имущество, следствие просто дало заключение вроде того, что «хотя это числится за «Мамедом», на самом деле принадлежит Акифу». А на каком основании они к этому пришли, не изложили. А сейчас у прокуратуры позиция другая. Следственный орган изначально передал уголовное дело в суд в беспорядочном виде. 99% обвинения против Акифа Човдарова не было доказано. А что до потерпевших, то почти все они — мошенники, которые либо в период допроса и подачи жалоб находились под следствием по статье и 178 УК АР, либо уже были осуждены по этой статье. Детально показания с них не были взяты. Просто следствие решило, что это все – имущество Човдарова.

По логике следствия, близкие родственники Човдарова не работали, не зарабатывали, а сидели и покупали себе имущество на акифовские деньги.

— А было не так?

— А было не так. Зятья и сын Човдарова занимались бизнесом в Азербайджане и России.

— Я частично с вами согласна по поводу того, что следует доказать, что из этого имущества приобретено на деньги, добытые преступным путем. Родственники Човдарова не могли все это время сидеть без дела, они работали и обогащались. А с другой стороны, куда тогда Човдаров дел эти деньги, отнятые у пострадавших, ведь столько статьей было ему инкриминировано?

— Статьи, которые ему инкриминировали, надуты как шарик. Но это другая история. Президент помиловал Човдарова.

— Но помилование – не оправдание.

-Я не хочу это обсуждать. У Човдарова и сын работал, и сам он бизнесом всегда занимался, и зятья его — бизнесмены. Да, возможно, они пользовались привилегиями за счет Човдарова: их не трогали налоговая, полиция…

— Тут такой вопрос: а что из этого имущества принадлежало Акифу Човдарову? Есть что-то из недвижимости, что было оформлено на его имя?

— Следствие не выяснило это.

— Получается, что на его имя ничего не оформлено, как у «вора в законе» Аслана Усояна (Дед Хасан): на него была оформлена старенькая «Волга», тогда как он контролировал огромные денежные потоки.

— Нет, ничего. Вопрос в том, что есть высокопоставленные лица, которые сами — не миллионеры, но за счет них родственники беспрепятственно занимаются бизнесом, а это — не преступление.

— Я, конечно, ставлю под сомнение вопрос приобретения части перечисленного имущества на честные деньги, но согласна с вами в том, что это — промах прокуратуры, промах следствия, которое не смогло доказать, что недвижимость родственников приобретено на деньги, добытые преступным путем.

— И еще. Было конфисковано имущество, которое вообще не принадлежало родственникам Човдарова, а было арендовано у муниципалитета. Государство у государства конфисковало, получается.

— Чего таким образом добивается прокуратура?

— Ничего. Много шума было после того, как вернули родственникам Човдарова имущество.

— Действительно, много шума было.

— Депутаты, которые не знают сути дела, начали выступать Милли Меджлисе: «А, как это вернули имущество Човдарову?». Во-первых, Човдарову ничего не возвращали, а они даже не знают этого. Или пишут, что у Човдарова снова все забрали. У Човдарова ничего не забирали. На его имени ничего нет.

— Да, это очень умное решение, что на его имени ничего нет.

— Это факт и нет доказательств того, что именно это имущество он приобрел конкретно за деньги, добытые преступным путем. Это знаешь, как доказывается? Предположим, совершено преступление, кто-то принес ему 2 млн и в этот период он приобретает недвижимость за два или полтора млн. Это же надо все доказать, чего не было сделано. Позднее, в ходе суда все обвинение треснуло по швам. Писали, что у него в теплицах подвалы, что он там людей пытал. Ничего из этого не подтвердилось.

Рамелла Ибрагимхалилова