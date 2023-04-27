В Польше обнаружены обломки ракеты с надписями на русском языке

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В Польше недалеко от города Замосць обнаружили остатки воздушного военного объекта. Место происшествия сейчас осматривают эксперты. Оно находится под городом Быдгощ (160 км у югу от Гданьска), рядом с населенным пунктом Замосць.

Об этом сообщает министр юстиции Польши Збигнев Зебро.

По данным радио RMF FM, найденный объект — ракета класса «воздух-земля».

«Сначала подумали, что это дрон. Потом на нем были обнаружены надписи на русском языке», — сообщает издание.

Официально это не подтверждено. У ракеты не найдена боеголовка, ее ищут, пишет издание.