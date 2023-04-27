У Эрдогана опровергли слухи об инфаркте, который перенес турецкий лидер

170 Просмотров

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг появившуюся в СМИ версию о том, что турецкий лидер перенёс инфаркт.

«Утверждения о том, что у президента Эрдогана случился сердечный приступ и он был госпитализирован, не соответствуют действительности», — говорится в сообщении центра.

При этом вице-президент Турции Фуат Октай назвал состояние здоровья Эрдогана «хорошим».

«Мы находимся в постоянном контакте. У президента легкая простуда», — отметил он.