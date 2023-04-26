Алексей Наумов: Украинский вопрос не решает судьбу американского президентства

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Действующий президент США Джо Байден объявил официально, что выдвигается в качестве кандидата в президенты на второй срок. Тем не менее на фоне экономического положения в США, а также войны в Украине, рейтинг Дональда Трампа растет. О внутриполитической ситуации в США, а также и о том, у кого из кандидатов больше шансов на победу в выборах, рассказал в интервью Minval.az американист Алексей Наумов.

— Джо Байден официально заявил о том, что он будет баллотироваться на пост президента. Каковы у него шансы стать президентом?

— Если бы выборы были «завтра», то у действующего президента США Джо Байдена были бы очень большие шансы победить. У него 70% шансов победить на выборах, пока показатель одобрения его деятельности составляет всего лишь 42%, но тут надо учитывать несколько факторов. В первую очередь, отсутствие какой-либо конкуренции внутри демократической партии: Байден смог подстроить партию под себя и изменить некоторые регламенты. Его поддерживает, что называется, «низовой партийный актив». Поэтому ему сейчас нечего бояться внутри партии. Член демократической партии США Камала Харрис, которая могла бы быть его конкурентом, тоже поддержала Байдена, и пойдет на выборы вице-президентом. Так что, при всей непопулярности Джо Байдена шансы у него большие. Его основной конкурент — Дональд Трамп, у него процент одобрения еще ниже — 38%. Сейчас он на волне скандала набрал немного популярности среди избирателей, тем не менее Байден и демократы верят, что позиции Трампа слишком жестки и радикальны для большинства американцев, поэтому шансы у действующего большие. Если не произойдет глобальных изменений, Джо Байден победит на выборах.

— Экономическое положение США сейчас в не самое лучшее и популярность Байдена достаточно низкая. Каковы шансы у Трампа победить на выборах в США в 2024 году?

— Дональд Трамп переживает взлет популярности на волне уголовного дела против него. Это, с одной стороны, хорошо для него, поскольку он себя хорошо чувствует на фоне шумихи вокруг него. С другой стороны, ему придется полтора года поддерживать ажиотаж вокруг себя. Посмотрим, как это получится и найдет ли он новые аргументы для привлечения сторонников, и во многом сейчас мяч на стороне Байдена. Он сейчас объявил, что его второй срок — это срок защиты демократии. Если он ее защищал после штурма Капитолии, то сейчас он защищает ее в Украине, как он полагает. Поэтому мы сейчас не можем говорить, что разрыв между сторонами небольшой, плюс-минус 1% в ту или иную сторону, поэтому нас ждет интересная гонка. Дональду Трампу предстоит внутрипартийная гонка с губернатором штата Флорида Рональдом Де-Сантисом, который популярен среди республиканцев, хотя пока уступает Трампу. Так что, пока будем наблюдать за интересной гонкой.

— Как война в Украине влияет на рейтинг тех или иных кандидатов в США?

— Вопрос Украины безусловно важен, но не краеуголен. Американцы остаются той нацией, которая сосредоточена на своей внутренней жизни. Оба кандидата используют эту тему, если Джо Байден использует ее как защиту демократии, Украины и мировой порядок, то Дональд Трамп примеряет на себя мантию миротворца и говорит о том, что нам не нужно будет посылать столько помощи, потому что, как мы знаем, больше 40% республиканцев отправляют слишком много помощи. Он считает, что положить конец этому кризису можно путем мирных переговоров и примирения двух сторон. Тем не менее, несмотря на то, что оба кандидата используют эту тему, украинский вопрос не решает судьбу американского президентства.

Ниджат Гаджиев