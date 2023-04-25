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Купленную Навальным еду уничтожают

navalniy

Сотрудники ИК-6 во Владимирской области, где отбывает наказание политик Алексей Навальный, начали уничтожать купленную им еду в дни его нахождения в штрафном изоляторе (ШИЗО). Пост об этом опубликован в соцсетях Навального.

Политик отметил, что выдаваемая заключенным еда «часто несъедобная», и ее очень мало, поэтому практически все питаются дополнительно, например, покупая готовую платную еду в столовой или продукты в тюремном ларьке. В ШИЗО при этом дополнительная еда запрещена. Навальный отметил, что еда — «простой и очень эффективный способ» управлять заключенными.

По словам политика, администрация колонии заставляет заказывать еду в столовой на месяц вперед. Раньше, когда заключенные не могли по каким-то причинам получить оплаченную еду (например, из-за нахождения в ШИЗО или на длительном свидании), они могли написать заявление, и им ее не готовили — а потом возвращали деньги. Однако теперь администрация ввела новое правило — даже если человек сидит в ШИЗО, еду все равно готовят, но ему не выдают, а просто утилизируют.

Выглядит это так. Открывается дверь. Там мент с пакетом: «Навальный, получите купленные продукты. Так, яйца вареные, распишитесь. Мы их выкидываем, срок годности истекает. Смотрите, картофель еще у вас и рис. Утилизируем. Завтра испортится. Оу! Это у вас булка? На праздник купили? Шикарно живете. Распишитесь тут за получение булочки, а тут за ее уничтожение. Скоропортящийся продукт!»

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