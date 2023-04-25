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Ильхам Алиев поздравил Ицхака Герцога

Congratulatory address of Ilham Aliyev to the people of Azerbaijan on the occasion of the Day of Solidarity of World Azerbaijanis and New Year 2022

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Израиля Ицхаку Герцогу по случаю 75-й годовщины независимости Израиля.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад искренне поздравить вас и в вашем лице весь ваш народ по случаю 75-й годовщины независимости государства Израиль и передать свои наилучшие пожелания.

За минувший период Израиль добился значительных успехов во всех сферах и вошел в число самых развитых стран мира.

Отрадно, что азербайджано-израильские связи, постоянно развиваясь по нарастающей, достигли сегодняшнего уровня. В основе этого лежат объединяющая наши народы многовековая крепкая дружба и взаимные чувства симпатии.

Высокий уровень нашего политического диалога сегодня создает благоприятные условия для расширения взаимодействия в области экономики, энергетики, высоких технологий, образования, военно-технической и других сферах. Уверен, что открытие Торгового и Туристического представительств Азербайджана в Израиле, а в этом году начало деятельности посольства придадут импульс дальнейшему развитию наших межгосударственных отношений.

Верю, что в соответствии с интересами наших стран и народов мы и впредь успешно продолжим взаимные усилия для более полноценного использования большого потенциала азербайджано-израильской дружбы и сотрудничества.

С надеждой на скорую встречу в Баку желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Израиля – постоянного благополучия и процветания», — говорится в письме.

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