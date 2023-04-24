Королевский двор почтил память Елизаветы II

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Королевская семья почтила память королевы Британии Елизаветы II, которой 21 апреля должно было исполниться 97 лет, однако в сентябре 2022 года она скончалась.

Так, на своей странице в Instagram принц Уильям и Кейт Миддлтон обнародовали кадр, где покойная королева Британии сидит в окружении своих внуков и правнуков.

«Сегодня исполнилось бы 97 лет со дня рождения Ее покойного Величества королевы Елизаветы. Эта фотография, на которой она изображена с некоторыми из своих внуков и правнуков, была сделана прошлым летом в Балморале», — говорится в подписи к снимку.

В свою очередь король Чарльз III и его жена Камилла написали, что Ее Величество родилась в апреле 1926 года, но она и не ожидала, что когда-нибудь станет королевой. Но после отречения ее дяди, короля Эдуарда VIII, ее отец получил престол.

Когда в феврале 1952 года умер король Георг VI, принцесса Елизавета стала королевой, когда ей было всего 25 лет.

«Ее Величество стала дольше всего правящим монархом Великобритании — единственным в истории, который отметил платиновый юбилей», — говорится в публикации.