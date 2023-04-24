Айхан Гаджизаде: Заявление пресс-секретаря МИД Франции совершенно необоснованно

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Заявление, сделанное 23 апреля пресс-секретарем Министерства Европы и иностранных дел Франции Анн-Клер Леандр в связи с мерой азербайджанской стороны по учреждению контрольно-пропускного пункта на азербайджано-армянской границе в начале дороги Лачин-Ханкенди, совершенно необоснованно.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде в своем комментарии по поводу необоснованного заявления пресс-секретаря Министерства Европы и иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр в связи с созданием пограничного контрольно-пропускного пункта Азербайджана.

«Взамен на усилия Азербайджана по обеспечению мира, стабильности и развития в регионе, нормализации отношений с Арменией на основе уважения таких принципов международного права, как территориальная целостность и суверенитет, французская сторона, демонстрируя такую одностороннюю позицию, не должна создавать условия для попыток препятствовать процессу. А создание Азербайджаном контрольно-пропускного пункта на границе на своей суверенной территории является суверенным и легитимным правом нашей страны», — отметил он.

Кроме того, А. Гаджизаде отметил, что Азербайджан, как всегда, в рамках своих обязательств гарантирует безопасность граждан, транспортных средств и грузов, движущихся по дороге Лачин-Ханкенди, и продолжит соответствующие меры в этом направлении.