Экс-президент Перу «загремел» в тюрьму на 18 месяцев

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Перуанская полиция перевезла бывшего президента Перу Алехандро Толедо в тюрьму под названием Барбадильо после его экстрадиции на родину из США, пишет El Comercio.

По информации издания, политика, которому грозит до 25 лет заключения по подозрению в коррупции, заключили под стражу на срок 18 месяцев.

Как отмечается, Толедо будет находиться в тюрьме до завершение всех следственных мероприятий по его делу. Соответствующее решение было официально озвучено национальным пенитенциарным институтом республики.

«Бывший президент Алехандро Толедо уже содержится в тюрьме Барбадильо, где также находятся экс-лидеры государства: Альберто Фухимори и Педро Кастильо», — говорится в сообщении.