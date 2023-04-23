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Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили более 186 тыс. человек

VSU

За сутки украинские военные ликвидировали 690 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 186 420 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 4 БПЛА.

Как передает Генштаб ВСУ, общие боевые потери ВС РФ по состоянию на 23 апреля ориентировочно составили:

— личного состава — около 186420 (+690) человек ликвидировано,

— танков ‒ 3 675 (+3) ед,

— боевых бронированных машин – 7 131 (+1) ед,

— артиллерийских систем — 2 837 (+5) ед,

— РСЗО — 539 (+0) ед,

— средства ПВО — 289 (+0) ед,

— самолетов — 308 (+0) ед,

— вертолетов — 294 (+1) ед,

— БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 402 (+4),

— крылатые ракеты — 911 (+0),

— корабли /катера — 18 (+0) ед,

— автомобильной техники и автоцистерн – 5 730 (+12) ед,

— специальная техника — 339 (+2)

Отмечается, что российские войска продолжают вести безуспешные наступательные действия на Бахмутском направлении.

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