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Между Макроном и французами произошел полный разрыв, заявила Ле Пен

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На сегодняшний день между президентом Франции Эммануэлем Макроном и французским народом наблюдается полный разрыв, заявила в интервью лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» в парламенте страны Марин Ле Пен, сообщает РИА Новости.

Она напомнила, что демократия заключается в том, чтобы уважать мнение собственного народа, а сегодня Франция находится «в более чем несостоятельной демократии», так как воля народа не уважается.

Недавнее исследование центра BVA выявило, что рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона опустился до рекордно низкого показателя из-за проведения пенсионной реформы в стране, только 26% французов одобряют главу государства. Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году.

В ночь на субботу Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая «исключительную и народную» протестную акцию. Ранее пенсионная реформа уже вызвала волну протестов по всей Франции, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками полиции, погромами, беспорядками и задержаниями.

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