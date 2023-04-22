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В Нахчыване задержан автомобиль, перевозивший полтонны героина из Ирана в Нидерланды

geroin

Сотрудники Главного таможенного управления Нахчыванской АР пресекли попытку контрабанды большого количества наркотических средств на территорию страны. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Согласно сообщению, на погранично-пропускном пункте «Джульфа» был проведен таможенный досмотр грузового транспортного средства, следовавшего транзитом через территорию Азербайджана из Ирана в Нидерланды.

При досмотре в грузовом отсеке автомобиля было обнаружено наркотическое вещество — героин весом 499 кг 203,9 гр.

Ведется расследование.

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