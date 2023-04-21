Арестован председатель азербайджанской партии

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Арестован председатель азербайджанской партии «Юкселиш» Анар Асадли.

На процессе в Наримановском районном суде в отношении Анара Асадли была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца, передает АПА.

Анар Асадли обвиняется в мошенничестве. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 178 УК (мошенничество).

Отметим, что Анар Асадли некоторое время назад был вызван в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД на основании жалоб своих знакомых Огтая Гасымова и Ильхама Гусейнова.

Истцы обвиняют Анара Асадли в невыплате им долгов.