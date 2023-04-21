Верховный лидер Ирана амнистировал 1 760 заключенных

68 Просмотров

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился помиловать или смягчить наказание 1 760 заключенным по случаю мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр.

Как сообщил один из заместителей главы судебной власти Ирана, верховный лидер одобрил предложения комиссии по амнистиям и снятию судимостей.

«Из 1 760 заключенных 404 человека были полностью амнистированы, а 1 356 смягчили наказание. 120 подпавших под амнистию ранее были приговорены к смертной казни, которую заменили на тюремное заключение», — цитирует его агентство Tasnim.