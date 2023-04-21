Германия строит в Румынии центр обслуживания используемого ВСУ оружия

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Компания ФРГ Rheinmetall строит в Румынии военный центр по обслуживанию оружия, которое используется украинскими военнослужащими.

Об этом сообщает Portalsm.

«Немецкий производитель оружия Rheinmetall строит в Сату-Маре военный центр технического обслуживания и логистики для обслуживания оружия, которое использовалось в войне в Украине», — сказано в сообщении.

Отмечается, что будущий хаб будет заниматься обслуживанием самоходных гаубиц, танков Leopard 2 и Challenger, боевых машин пехоты Marder, бронетранспортеров Fuchs и военных грузовиков.