Россия может уничтожить себя, заявили у Зеленского

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В погоне за уничтожением украинского государства Россия может уничтожить саму себя. Об этом написал советник главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter в пятницу, 21 апреля.

«Этой ночью в Белгороде собака укусила себя за хвост: в погоне за уничтожением Украины Россия может уничтожить себя. «Шлепками и хлопками». Нельзя допустить, чтобы объединенные силы Украины и союзников с передовыми технологиями и стандартами НАТО проиграли ничтожной коррумпированной советской армии», – отметил советник главы ОП.