Ураган снес палатки пострадавших от землетрясения людей в Турции (видео)

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Мощный шторм накрыл 20 апреля пострадавшие от землетрясений регионы Турции. В результате непогоды один человек погиб, десятки получили ранения, сообщает CNN Türk.



Торнадо пронеслось в районе Пазарджика провинции Кахраманмараш. Ураган накрыл палаточный городок, в котором живут люди, пострадавшие от землетрясений. Повреждены 170 палаток.

От сильного ветра крыши поврежденных зданий взлетели и упали на палаточный городок. Повалило много деревьев, некоторые из них упали на автомобили.

В результате непогоды один человек погиб. Около 50 человек пострадали, восемь из которых получили тяжелые травмы.